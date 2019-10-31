فرنسا تدعو للإسراع بتشكيل حكومة في لبنان

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الخميس، إن لبنان بحاجة للإسراع بتشكيل حكومة قادرة على المضي قدما في الإصلاحات الضرورية.
وجاء تصريح الوزير بعد يومين من استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري إثر مظاهرات حاشدة.
وقال لو دريان إنه ينبغي الحفاظ على حق المواطنين اللبنانيين في التظاهر السلمي.
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وانتشرت قوات من الجيش اللبناني وشرطة مكافحة الشغب اليوم لفتح طريق سريع رئيسي شمالي بيروت وجسر في العاصمة كان المتظاهرون قد أغلقوهما.
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