الصين تنتقد تصريحات بومبيو وتعتبرها "هجوماً شرساً" على بكين

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو التي استهدفت بكين والحزب الشيوعي الحاكم تعد هجوماً شرساً وإن أي محاولة لتشويه سمعة الصين أو تعطيل نموها محكوم عليها بالفشل.

وقال جينغ شوانغ المتحدث باسم الخارجية الصينية في إفادة يومية، إن تصريحات بومبيو تعكس كذلك الخوف والغطرسة وتكشف عن عقلية مناهضة للشيوعية.

وكان بومبيو قال يوم الأربعاء، إن بكين تركز على الهيمنة الدولية ويجب التصدي لها مصعداً هجوم واشنطن في الفترة الأخيرة على الحزب الشيوعي الصيني.

جاءت تصريحات بومبيو في الوقت الذي قالت فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها لا تزال تتوقع توقيع المرحلة الأولى من اتفاق لإنهاء حرب تجارية مريرة مع الصين الشهر المقبل على الرغم من انسحاب تشيلي يوم الأربعاء، من استضافة قمة منتدى أبك للتجارة حيث كان المسؤولون الأميركيون يأملون في أن يجري توقيع الاتفاق.

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وقال بومبيو إن الولايات المتحدة لطالما اعتزت بصداقتها مع الشعب الصيني مضيفاً أن الحكومة الشيوعية ليست هي الشعب الصيني.