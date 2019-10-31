قتلى وعشرات الجرحى بانفجار سيارة في عفرين شمال سوريا

قتل ثمانية أشخاص، اليوم الخميس، في انفجار سيارة ملغومة في سوق مزدحمة في مدينة عفرين بشمال غرب سوريا الواقعة تحت سيطرة فصائل معارضة مدعومة من تركيا.

وقالوا إن الانفجار أصاب 30 شخصاً على الأقل بجروح.

وسيطر الجيش التركي بمساعدة حلفائه من مقاتلي المعارضة السورية على مدينة عفرين التي تقطنها أغلبية كردية من وحدات حماية الشعب الكردية السورية في هجوم كبير في مارس 2018.

وأقامت القوات التركية منذ ذلك الحين منطقة عازلة داخل شمال سوريا تمتد على أغلب الشريط الحدودي.

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وأظهرت تسجيلات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أضراراً بالغة لحقت بمنطقة السوق واندلاع حرائق. ولم تتحقق رويترز على الفور من صحة التسجيلات.

وكثيرا ما تستهدف هجمات مماثلة بسيارات ملغومة مناطق مدنية مزدحمة في البلدات قرب الحدود مع تركيا والواقعة تحت سيطرة قوات مدعومة من تركيا.

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وشنت القوات التركية هجوما داخل سوريا هذا الشهر بهدف إقامة منطقة آمنة في منطقة الحدود شرقي نهر الفرات التي تقطنها أغلبية عربية وتسيطر عليها قوات يقودها أكراد.

وأخرجت القوات الكردية من أجزاء من الشريط الحدودي.