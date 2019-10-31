كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "براين هوك": العقوبات تسببت في انهيار قطاع النفط بطهران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك، أن العقوبات تسببت في انهيار قطاع النفط في إيران.

وقال براين هوك، اليوم الخميس، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن نظام إيران ضعيف اقتصاديا اليوم بسبب العقوبات مقارنة مع وضعه قبل عامين، مضيفًا أن خلال عام من العقوبات هوت مبيعات إيران من 2.5 مليون برميل إلى 120 ألفا.

وأشار إلى أن واشنطن ستواصل فرض العقوبات على إيران حتى تقبل التفاوض على اتفاق نووي جديد.

وشرح هوك أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران سببها "سلوكها المزعزع في المنطقة"، مذّكرا هوم بأن واشنطن أعلنت عن "تأسيس آلية مع بنوك سويسرا تسمح بتصدير مواد إنسانية وطبية لإيران".

وذّكر هوك بأن "إيران استهدفت السعودية من الشمال وتستهدفها من الجنوب عبر الحوثيين". وأضاف: "زدنا عدد قواتنا في السعودية بعد استهداف منشآت أرامكو".

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في سياق متصل، أكد هوك أن واشنطن تستهدف برنامج إيران الصاروخي "الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط".

في سياق آخر، أكد هوك أن واشنطن تتطلع "إلى خطوات عراقية باتجاه الابتعاد عن الاعتماد على إيران اقتصاديا".

وقد أقر الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأن العقوبات الأمريكية على بلاده بـ"الأكثر قسوة في التاريخ".

وقال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "الولايات المتحدة بذلت الكثير من الجهود لعزل إيران عن الاقتصاد العالمي"، متهماً "بالقرصنة الدولية وبالقتل الصامت لأمة عظيمة".

وفي سياق متواصل، استبعد الرئيس الإيراني التفاوض مع الولايات المتحدة تحت ضغط العقوبات، مؤكداً أن بلاده لن تتفاوض مع "عدو لتركع إيران، باستخدام أسلحة الفقر والضغط"، على حد تعبيره.