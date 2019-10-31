كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء عمليات تحرير أطفال ألبان في سوريا انضم آباؤهم لداعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت ألبانيا، اليوم الخميس، عملية إنقاذ طفل ألباني سافر مع أسرته من إيطاليا إلى سوريا للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي قبل عامين.

وجري نقل الطفل من شرق سوريا إلى مكان آمن في دمشق بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السوري.

يذكر أن الرئيس الألباني الير ميتا يولي اهتماماً كبيراً لاستعادة الأطفال الألبان الذين انضم ذويهم إلي تنظيم داعش في سوريا، والذين يقدر عددهم بقرابة ٤٠ طفلاً.