كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فشلت في الوصول لمصر.. اكتشاف غواصة فُقدت في الحرب العالمية الثانية قبالة ساحل مالطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتشف علماء آثار بحريون بجامعة مالطا، اليوم الخميس، حطام غواصة بريطانية اختفت في ذروة الحرب العالمية الثانية في أعماق البحر قبالة ساحل مالطا.

كانت غواصة HMS Urge قابعة مع غواصات أخرى في مالطا ونفذت العديد من المهام القاتلة عندما أمرتها البحرية البريطانية وبقية الأسطول بإعادة الانتشار إلى مصر بسبب الحصار الألماني المتواصل لجزيرة البحر الأبيض المتوسط.

قررت الإبحار في 27 أبريل 1942، وعلى متنها طاقم مكون من 32 فردًا و 11 من أفراد البحرية وصحفي. ومع ذلك، فقد فشلت في الوصول إلى الإسكندرية في موعد متفق عليه في 6 مايو وكان مصيرها دائمًا لغزًا - حتى الآن.

قام فريق من جامعة مالطا، أمضى عقدين من الزمن في دراسة البحار المحلية، وقالوا، إنه بناءً على طلب حفيد قائد الغواصة، قاموا بتمشيط منطقة هذا الصيف التي كانت قد تعرضت للألغام من قبل القوات النازية.

وكشفت إحدى صور السونار عن شكل يشبه الغواصة على عمق 130 مترًا (425 قدمًا) على بعد ميلين (3 كيلومترات) من الساحل، كما كشفت عملية بحث لاحقة أجرتها إحدى سفن الغطس بدون طيار عن الغواصة طراز U-Class، مع جزء كبير من القوس مفقود.

وقال الأستاذ تيمي جامبين الذي قاد مهمة الجامعة: "إن الأضرار التي لحقت القوس تظهر انفجار عنيف للغاية ... مما يدل على أن السفينة قد غرقت بسرعة كبيرة دون إعطاء أي فرصة لأي شخص للبقاء على قيد الحياة من هذه المأساة".

وقال التلفزيون المالطي PBS: "إلى جانب الأضرار التي لحقت القوس، فإن الحطام في حالة رائعة للغاية. إنه جالس منتصبًا في قاع البحر، فخور جدًا، في الاتجاه الذي تم توجيهه إليه في طريقه إلى الإسكندرية".

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وقالت الجامعة، إن وزارة الدفاع البريطانية راجعت موادها وأكدت أنها حطام الغواصة.

وفي سياق متصل، أوضح "جامبين" لوكالة "رويترز"، أن الغواصة ربما أُُصيبت بلغم بينما كانت لا تزال تبحر على السطح بعد وقت قصير من مغادرتها مالطا تحت جنح الظلام.

ومن المقرر إقامة احتفال في أبريل لإعلان موقع كهف الحرب الرسمي، وقال "جامبين"، إنه يأمل في أن تكون فيه ابنة قائد الغواصة، اللفتنانت كوماندر إ. ب. تومكنسون، سيكون حاضرا.

في العام 2015، ادعى غطاس بلجيكي، أنه اكتشف الغواصة قبالة ساحل ليبيا، لكنه لم يتمكن مطلقًا من تقديم أدلة حاسمة.

وكانت الغواصة HMS Urge جزءًا من الأسطول العاشر للبحرية الملكية، والمعروف باسم المقاتل العاشر، والذي حقق العديد من الهجمات الناجحة ضد شحن العدو في البحر الأبيض المتوسط.

قبل أيام فقط من اختفائها، أغرقت الغواصة Urge الطراد الإيطالي جيوفاني ديلي باندي نير بالقرب من صقلية. في صدفة غريبة، قال الجيش الإيطالي في مارس، إن السفينة الحربية المفقودة اُكتُشفت أيضًا هذا العام على عمق أكثر من 1400 متر.

من بين الذين كانوا على متن السفينة "Urge" عندما غرقت، كان مراسل الحرب برنارد جراي - الصحفي البريطاني الوحيد الذي يعتقد أنه توفي على متن غواصة خلال الحرب العالمية الثانية.