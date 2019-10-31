كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للمرة الأولى.. عزيز الديحاني سفيرًا غير مقيم للكويت لدى فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة البيان الكويتية، إنه صدر قرار بتعيين عزيز الديحاني، سفيرًا غير مقيم للكويت لدى فلسطين.

وقد أفادت وسائل إعلام محلية كويتية، بأن سفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب، قال إن القرار صدر بعد أن رحبت فلسطين بترشيح عزيز الديحاني سفير الكويت لدى الأردن كسفير غير مقيم لبلاده لدى فلسطين.

وبحسب صحيفة البيان، أن هذا التعيين يكون السفير الديحاني هو أول سفير للكويت لدى دولة فلسطين.

وأجرى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مباحثات مع أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، في الكويت، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية بالمنطقة.

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وشهدت المباحثات، ”تطورات القضية الفلسطينية، وتأكيد حق الفلسطينيين في قيام دولتهم المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين“، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية الأردنية ”بترا“.

وفي سياق آخر، حث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على الوحدة بين الناس لحماية البلاد من النزاعات الداخلية والخارجية.

وفي خطابه أمام الدورة العادية الرابعة من الفصل التشريعي الخامس عشر للجمعية الوطنية، دعاهم إلى التخلص من خلافاتهم والعمل معا من أجل مستقبل أفضل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)

وأوضح أيضًا: "أن المنطقة تمر عبر مرحلة استثنائية وغير مسبوقة مع النزاعات وعدم الاستقرار في البلدان المجاورة".

وأكد أنه نتيجة لذلك، يجب على شعب الكويت أن يأخذ في الاعتبار أهمية الوحدة الوطنية والتضامن للتغلب على أي عقبة قد تلحق الضرر بالبلاد.

