كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات سوريا اليدمقراطية: تركيا لا تلتزم بوقف إطلاق النار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الخميس، أن تركيا لا تلتزم بوقف إطلاق النار في شمال سوريا.

وقال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، على حسابه على موقع تويتر: "تركيا لم تلتزم باتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومستمرة في حربها".

وأضاف "أن "تركيا بدأت مع المجموعات المتطرفة باحتلال القرى المسيحية، وتحاول اقتحام بلدة تل تمر ذات الغالبية الأشورية المهددة بالإبادة".

وطالب الولايات المتحدة بالوفاء "بالتزاماتها وبواجبها".

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وفي سياق آخر، صرحت "قسد" خلال مؤتمر صحفي عقدته في محافظة الحسكة، أن عملية استهداف "البغدادي" تمّت بمشاركة "مؤثرة" من جانب "مخابراتها، وذلك وفقًا للمتحدث باسم القوات ذات الأغلبية الكردية، "كينو جبريل.

وأكد "جبريل": "لقد حدّدنا موقعه في الأيام القليلة الماضية، وشاركنا هذه المعلومات مع جهاز الاستخبارات المركزية الأمريكية c.i.a على وجه التحديد".

وتابع: "لقد كانت العملية نتاج 5 أشهر من العمل المشترك والتنسيق مع الاستخبارات الأمريكية، لكنها أُجلت بسبب "العدوان التركي".

وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مقتل زعيم “داعش”، أبو بكر البغدادي، في هجوم اعتبره “جريئا” نفذته القوات الخاصة للولايات المتحدة في سوريا.

وقال ترامب: "وضعت الولايات المتحدة الليلة الماضية الإرهابي رقم واحد في العالم أمام العدالة، تم قتل أبو بكر البغدادي، كان مؤسسا وزعيما لداعش، التنظيم الإرهابي الأكثر قسوة ووحشية. الولايات المتحدة بحثت عن البغدادي على مدار سنوات طويلة. ومثل القبض عليه أو قتله أولوية رئيسة لإدارتي في مجال الأمن القومي".

