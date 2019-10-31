تأجيل ملف “فرح”.. والمحكمة تستدعي مندوب الصحة ومديرة مستشفى للامريم

أجلت ابتدائية العرائش، الليلة الماضية، ملف قضية الراحلة “فرح”، المرأة الحامل، التي توفيت رفقة جنينها في المستشفى الإقليمي للامريم، قبل أسابيع، إلى غاية 14 من شهر نونبر المقبل، من أجل استدعاء مندوب وزارة الصحة، ومديرة المستشفى، للاستماع إليهما.

واستمرت جلسة المحاكمة إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم، وتم الاستماع إلى المتهمين، ومصرحي المحضر، وشهود الملف، قبل أن تقرر المحكمة استدعاء مندوب وزارة الصحة، ومديرة مستشفى للامريم، بسبب عدم تطابق التقرير الطبي، الذي أنجزته إدارة المستشفى ذاته عن وفاة الراحلة مع تقرير المفتشية العامة لوزارة الصحة، الموجه إلى وزير الصحة.

وكانت النيابة العامة قد أمرت باعتقال 6 من الأطر الطبية العاملة في مستشفى للامريم، ووجهت لهم تهم تتعلق بـ”الامساك عمدا عن تقديم مساعدة لامرأة حامل في خطر، والتسبب عن غير قصد في القتل غير العمد، نتيجة الاهمال، وعدم مراعاة النظم، والقوانين، والتمييز بالامتناع عن أداء خدمة، والرشوة، والعنف الجسدي، والنفسي ضد امرأة حامل”.

وعلى الرغم من مطالبة دفاع المتهمين بتمتيع موكليهم بالسراح المؤقت، لتوفر جميع الضمانات، إلا أن المحكمة رفضت ذلك.