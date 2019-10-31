أسدل الستار، ليلة أمس الأربعاء، في غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإرهاب بسلا، على ملف جريمة ذبح السائحتين الإسكندنافيتين في منطقة “شمهروش”، نهاية العام الماضي، بتأييد الأحكام الصادرة في حق 22 متهما، فيما رفعت عقوبة اثنين منهما.
وقضت هيأة الحكم الاستئنافي بمحكمة الارهاب في سلا، التي يرأسها القاضي يوسف العلقاوي، بالإعدام في حق المتهم عبد الرحمان خيالي، الذي كانت المحكمة الابتدائية قد أدانته بالمؤبد، ليرتفع بذلك عدد المحكومين بالإعدام إلى أربعة أظناء هم: عبد الصمد الجود، ورشيد أفاطي، ويونس أوزياد، بالإضافة إلى عبد الرحمان خيالي.
كما قررت المحكمة ذاتها سحب ظروف التخفيف، التي قضت على أساسها المحكمة الابتدائية بالسجن 15 سنة في حق المتهم عبد السلام الإدريسي، وقضت برفع عقوبته إلى 20 سنة.
كما أكدت الهيأة نفسها الحكم الابتدائي، الذي قضى بعدم قبول طلب دفاع عائلة السائحة الدنماركية “لويزا فيسترغر” في مواجهة الدولة، وبالتالي فإن أسرة السائحة المذكورة لن تستفيد من أي تعويض مادي، ما لم تتوجه إلى المحكمة الإدارية.
وفي المقابل، قبلت هيأة الحكم في “محكمة الإرهاب” بتعويض عائلة السائحة النرويجية “مارين” في مواجهة المتهمين، وحكمت لصالحها بـ200 مليون سنتيم، يؤديها بالتضامن المتهمون الرئيسيون عبد الصمد الجود، ويونس أوزياد، ورشيد أفاطي، وعبد الرحمان خيالي.
أما باقي الأحكام، التي أكدتها المحكمة فهي كالتالي:
- المحكومون بـ30 سنة سجنا: نور الدين بلعابد، وهشام نزيه، وعبد الكبير اخمايج.
- المحكومون بـ25سنة سجنا: عبد اللطيف الدريوش، وعبد الغني الشعابتي، والعقيل الزغاري، وحميد أيت أحمد.
- المحكومون بـ20 سنة سجنا: السويسري “كيفان زوليركرفوس”، وسعيد توفيق، وأمين ديمان، وعبد العزيز فرياط، وعبد السلام الإدريسي.
- المحكومون بـ18 سنة سجنا: أيوب الشلاوي.
- المحكومون بـ15 سنة سجنا: رشيد الوالي، ومحمد شقور، والبشير الدرويش.
- المحكومون بـ12 سنة سجنا: محمد بوصلاح.
- المحكومون بـ8 سنوات سجنا: نور الدين لكهيلي.
- المحكومون بـ 5 سنوات سجنا: عبد الله الوافي، سعيد خيالي.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل الأحكام الصادرة في ملف شمهروش.. وهذه تعويضات ذوي الضحايا – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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