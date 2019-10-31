تفاصيل الأحكام الصادرة في ملف شمهروش.. وهذه تعويضات ذوي الضحايا – فيديو

أسدل الستار، ليلة أمس الأربعاء، في غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإرهاب بسلا، على ملف جريمة ذبح السائحتين الإسكندنافيتين في منطقة “شمهروش”، نهاية العام الماضي، بتأييد الأحكام الصادرة في حق 22 متهما، فيما رفعت عقوبة اثنين منهما.

وقضت هيأة الحكم الاستئنافي بمحكمة الارهاب في سلا، التي يرأسها القاضي يوسف العلقاوي، بالإعدام في حق المتهم عبد الرحمان خيالي، الذي كانت المحكمة الابتدائية قد أدانته بالمؤبد، ليرتفع بذلك عدد المحكومين بالإعدام إلى أربعة أظناء هم: عبد الصمد الجود، ورشيد أفاطي، ويونس أوزياد، بالإضافة إلى عبد الرحمان خيالي.

كما قررت المحكمة ذاتها سحب ظروف التخفيف، التي قضت على أساسها المحكمة الابتدائية بالسجن 15 سنة في حق المتهم عبد السلام الإدريسي، وقضت برفع عقوبته إلى 20 سنة.

كما أكدت الهيأة نفسها الحكم الابتدائي، الذي قضى بعدم قبول طلب دفاع عائلة السائحة الدنماركية “لويزا فيسترغر” في مواجهة الدولة، وبالتالي فإن أسرة السائحة المذكورة لن تستفيد من أي تعويض مادي، ما لم تتوجه إلى المحكمة الإدارية.

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وفي المقابل، قبلت هيأة الحكم في “محكمة الإرهاب” بتعويض عائلة السائحة النرويجية “مارين” في مواجهة المتهمين، وحكمت لصالحها بـ200 مليون سنتيم، يؤديها بالتضامن المتهمون الرئيسيون عبد الصمد الجود، ويونس أوزياد، ورشيد أفاطي، وعبد الرحمان خيالي.

أما باقي الأحكام، التي أكدتها المحكمة فهي كالتالي: