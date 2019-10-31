من بينهم نجم “الأسود”.. سولشكاير يضع 5 أسماء لضمها لمانشستر يونايتد

وضع أولي سولشكاير، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لائحة تضم 5 لاعبين، من اجل التعاقد معهم، خلال فترة الانتقالات المقبلة، وذلك من أجل تغطية الفراغ الذي يعاني منه النادي في مجموعة من المركز، سواء الخلفية منها أو الدفاعية.

وحسب صحيفة ” talksport” الإنجليزية، فإن النادي يرغب في الدخول بقوة في سوق الانتقالتت القادمة، وذلك من أجل إبرام مجموعة اصفقات، وضم عدد من الأسماء المتالقة، مستفيدا من عائدات بيع نجمه بول بوغبا، المرشح للانقال لريال مدريد أو يوفنتوس، مقابل مبلغ مالي كبير.

ويتعلق الأمر، بكل من مسعود أوزيل، لاعب آرسنال الإنجليزي، جادون سانشو، صانع ألعاب فريق بروسيا دورتموند الألماني، كريتسان إركسن، متوسط ميدان فريق تونهام الإنجليوي، جيمس ماديسون، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، بالإضافة إلى النجم المغربي حكيم زياش، لاعب أجاكس أمستردام الهولندي.

وأكدت الصحيفة نفسها، أن نادي “الشياطين الحمر” مزال يضع الدولي المغربي ضمن أبرز اهتماماته، خاصة بعد الأداء الكبير الذي قدمه مع الفريق الهولندي في الـ18 شهرا التي قضاها مع لفريق، ومساهمته الكبيرة في وصول الأجاكس الموسم لماضي لنصف نهائي دوري أبطال أروبا.