مسافرة تضع مولودتها على متن “طائرة مغربية”

وضعت مسافرة على متن طائرة للخطوط الملكية المغربية مولودة أنثى، ساعة واحدة بعد الإقلاع من مطار محمد الخامس في الدارالبيضاء نحو نيويورك، أمس الأربعاء.

وقالت الشركة، في بلاغ لها، إن المسافرة المذكورة “دقائق قليلة بعد إقلاع الطائرة، في الساعة الرابعة وخمسة عشرة دقيقة، بعد زوال أمس، شعرت بأولى آلام المخاض”.

وأوضح المصدر ذاته أنه “بعد إشعار طاقم الطائرة، أشرفت رئيسة المقصورة شخصيا على عملية الوضع، التي تمت بنجاح في الساعة الخامسة وعشرين دقيقة بعد الزوال، وذلك بمساعدة الطاقم التجاري للطائرة (المضيفات، والمضيفين)”.

وطبقا للقوانين المعمول بها، اضطر قائد الطائرة “العودة بشكل مستعجل نحو مطار محمد الخامس في الدارالبيضاء، وعند هبوط الطائرة، كان بانتظار الأم والمولودة طاقم طبي لتوفير الرعاية اللازمة”.

وبحسب شركة الخطوط الملكية المغربية، فإن طاقمها التجاري (المضيفات، والمضيفين) يتلقى تكوينا مستمرا، يشمل تدخلات طبية مختلفة، من ضمنها التدخلات الخاصة بالولادة”.