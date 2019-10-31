فرقة “BTS” تدخل موسوغة غينيس من جديد

دخلت فرقة البوب الشهيرة”BTS”، أخيرا، إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية، إذ تمكنت الفرقة الكورية الجنوبية من جمع مليون مشترك في غضون 3 ساعات ونصف الساعة.
ونشرت الفرقة الكورية على حسابها في تطبيق “تيك توك” فيديو قصير، مدته دقيقة واحدة، ظهر فيه شباب “”BTS، وهم يرقصون، وكان الفيديو كافيا لجلب مليون مشترك في ظرف 3 ساعات و31 دقيقة، لحساب المجموعة على “تيك توك”، وتم تسجيل هذا الرقم في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
وسبق أن حققت الفرقة نفسها رقما قياسيا مسجلا في موسوعة غينيس، إذ سجلت أغنيتهم idol، رقم الأسرع مشاهدة في تاريخ اليوتوب بتحقيقها 45 مليون مشاهدة في ظرف 24 ساعة.
وتملك فرقة “BTS” شهرة واسعة في صفوف الشباب، والمراهقين، وقاعدة جماهيرية كبيرة في العالم العربي.
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