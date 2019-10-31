لبنان: استهداف طائرة إسرائيلية مسيرة في الجنوب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت مصادر إعلامية لبنانية إن طائرة مسيرة إسرائيلية أسقطت فوق سهل الميدنة قرب النبطية جنوبي لبنان، بعد ظهر اليوم الخميس، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه جرى إطلاق صاروخ مضاد للطائرات نحو طائرة إسرائيلية مسيرة ولكن دون إصابتها، وأكد أن الطائرة كانت في الأجواء اللبنانية.

وأعلن جيش الاحتلال أنه رصد "إطلاق نيران مضادة للطيران فوق منطقة ⁧‫لبنان‬⁩ باتجاه طائرة إسرائيلية بدون طيار، الطائرة لم تصب"، فيما لم يوضح أسباب تحليق الطائرة في الأجواء اللبنانية أو طبيعة مهمتها.

في المقابل، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الطائرة سقطت بفعل النيران التي أطلقت تجاهها. وأشارت وكالة الأنباء الللبنانية الرسمية إلى إن طائرة استطلاع إسرائيلية، كانت تحلق فوق بلدات: تول، جبشيت، الدوير وحاروف في قضاء النبطية في الجنوب.

وذكرت قناة "إل بي سي" اللبنانية أن أصوات انفجارات سمعت في القرى والبلدات المحيطة في منطقة سقوط الطائرة. ونشرت قناة "أن بي أن" اللبنانية التابعة لحركة "أمل" مقطع فيديو يظهر احتراق جسم قبل أن ينفجر.