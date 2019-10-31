صعود تصحيحي للنفط بعد انخفاض حاد

صعدت العقود الآجلة للنفط الخام في تعاملات، اليوم الخميس، بعد يوم من هبوط حاد؛ نتيجة ظهور بيانات أمريكية، صدرت مساء الأربعاء.
وبحلول الساعة (08:14 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم كانون الأول بنسبة 0.61 % أو 37 سنتًا إلى 60.59 دولار للبرميل.
كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم ديسمبر، بنسبة 0.58 % أو 32 سنتًا إلى 55.38 دولار للبرميل.
إلا أن تخوفات من تباطؤ الطلب العالمي على النفط، تكبح جماح الأسعار نحو الصعود أكثر، وتبقيها دون متوسط أسعار 2019 البالغة 64 دولارًا للبرميل.
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