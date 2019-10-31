بالفيديو: حريق قطار في باكستان يتسبب بخسائر بشرية ومادية... والسبب؟

شب حريق في باكستان الخميس عندما انفجرت اسطوانة غاز كان يستخدمها الركاب لإعداد إفطارهم مما أودى بحياة ما لا يقل عن 65 شخصا، بعضهم لقي حتفه بعد القفز من القطار المتحرك فرارا من ألسنة اللهب. ودمر الحريق ثلاث عربات قطار قرب بلدة رحيم يار خان في إقليم البنجاب بجنوب باكستان. وقال وزير السكك الحديدية شيخ رشيد أحمد لقناة جيو "موقدان للطهي انفجرا. كانوا يطهون وكان هناك زيت طعام وهو ما زاد النار اشتعالا".



وقال باقر حسين رئيس خدمة الإنقاذ بالمنطقة إن عدد القتلى مرشح للزيادة وإن 15 شخصا أصيبوا. وأضاف "معظم الوفيات حدثت جراء القفز من القطار".وقال باقر حسين رئيس خدمة الإنقاذ بالمنطقة إن عدد القتلى مرشح للزيادة وإن 15 شخصا أصيبوا. وذكر الوزير أن إدخال الركاب المواقد سرا معهم في القطارات لإعداد الوجبات في الرحلات الطويلة لمشكلة شائعة في البلاد. Advertisements وتدهورت حالة شبكة السكك الحديدية الباكستانية التي تعود لعصر الاستعمار في العقود القليلة الماضية بسبب نقص الاستثمار وضعف الصيانة. وقتل 11 شخصا في حادث في يوليو ولقي أربعة آخرون حتفهم في سبتمبر. وأودى حادث اصطدام قطارين بمحطة في إقليم السند بحياة نحو 130 شخصا عام 2005.

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