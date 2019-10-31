بالفيديو: تظاهرات طلابية في شوارع وساحات بغداد لمساندة المحتجين

نقابة المعلمين ايضا كان لها موقف يدعم المحتجين وينادي بتحقيق مطالبهم، حيث اضربت النقابة عن الدوام الرسمي لاربعة ايام، وساندتهم بعض المدارس في ذلك. الامر الذي رفضته وزارة التربية ودعت لعدم خروج الطلبة في مسيرات قد تعرضهم للمخاطر .مشهد لا يزال غامض رغم مرور ايام على التظاهرات في بغداد وبقية المدن العراقية الاخرى. تظاهرات قد تتحول الى اضراب عام او ربما عصيان مدني اذا ما استمر الحال على ما هو عليه من دون استجابة للمطالب من قبل الحكومة.

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