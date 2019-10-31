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عطل مفاجئ يتسبب باندلاع حريق في حديقة الحيوان بمصر

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دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة في مصر بثلاث سيارات إطفاء في محاولة للسيطرة على حريق نشب في حديقة الحيوان بالجيزة، دون وجود ضحايا أو مصابين.
ووفقا لبوابة "أخبار اليوم"، أكد مصدر أمني أن الحريق حدث في سور المكتب الفني بالحديقة، بعيدا عن الحيوانات، لافتا إلى أن الحريق وقع يوم أمس، في الخامسة مساء بعد خروج كافة الزائرين.

وأوضح المصدر، أنه تم السيطرة على الحريق دون وجود أي خسائر بشرية أو مادية.


وأشار المصدر إلى أن السبب في حدوث الحريق هو "ماس كهربائي"، نتيجة حدوث عطل مفاجئ بلوحة كهرباء الحديقة.
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