إعلام لبناني يتحدث عن إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية.. وتل أبيب: لم تصب

كشفت وسائل إعلام لبنانية، الخميس، عن سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية جنوي البلاد، فيما نفت تل أبيب إصابتها.

وتحدثت وسائل إعلام لبنانية عن إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية، فيما قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إنه سمع دوي انفجار في منطقة النبطية (جنوب) قرابة الثانية والدقيقة العاشرة من بعد ظهر اليوم (11:00ت.غ).

وأشارت إلى أن أسباب الانفجار لم تعرف على الفور، غير أنها قالت إنه جاء متزامنا مع "تحليق مكثف لطائرة تجسس إسرائيلية فوق مناطق، الدوير، تول ،جبشيت ،حاروف، زبدين والنبطية".

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فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق نيران على طائرة مسيرة تابعة له في الأجواء اللبنانية ولكنه نفى إصابتها.

وقال الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "تم رصد إطلاق نيران مضادة للطيران فوق منطقة ⁧‫لبنان‬⁩ باتجاه طائرة إسرائيلية بدون طيار. الطائرة لم تصب".

و23 أكتوبر/تشرين أول الجاري، أعلنت السلطات اللبنانية سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية جنوبي البلاد في واقعة هي الثالثة خلال نحو شهرين.

وفي 25 أغسطس/آب الماضي، أعلن الجيش اللبناني سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت، في أول حادثة من نوعها، منذ حرب يوليو/تموز 2006، وصدور القرار 1701 الذي أرسى وقفاً للأعمال القتالية بين لبنان وإسرائيل، وعزز انتشار قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان.

فيما كانت الواقعة الثانية في 9 سبتمبر/أيلول الماضي، حيث أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط إحدى طائراته في جنوبي لبنان دون أن يوضح سبب ذلك، لكنه لم ينفِ بشكل مباشر ما أعلنته مليشيا حزب الله عن وقوفها وراء إسقاط الطائرة.