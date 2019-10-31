مقتل 12 جنديًا وإصابة 8 آخرين في هجوم لبوكو حرام جنوب غربي النيجر

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العين الإخباريةالخميس 2019/10/31 04:45 م بتوقيت أبوظبي
قوات من جيش النيجر - أرشيفية
أعلنت وزارة الدفاع في النيجر مقتل 12 جنديا جنوبي البلاد وإصابة 8 آخرين في هجوم شنه مسلحون من المرجح أنهم ينتمون لتنظيم بوكو حرام الإرهابي.
وصرح عيسى الأمين، حاكم منطقة ديفا لوكالة الأنباء الألمانية، بأن عدة جنود أصيبوا الأربعاء خلال الهجوم الذي وقع في قرية بلابرين في منطقة ديفا المتاخمة لنيجيريا.
وتزايدت هجمات الجماعات المسلحة في شرق وجنوب النيجر في الأشهر الماضية، مخلفة مئات القتلى والجرحى.
ففي 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري خطف عناصر من بوكو حرام رئيس بلدية بلدة كاباليوا القريبة من نغيغمي وزوجته.
وفي نهاية مارس/آذار 2019 قتل ما لا يقل عن 10 مدنيين في هجوم انتحاري لبوكو حرام في نغيغمي نفسها.
وتزايدت هجمات الجماعات المسلحة في شرق وجنوب النيجر في الأشهر الماضية، مخلفة مئات القتلى والجرحى.
وفي وقت سابق، دعا رئيس النيجر محمدو إسوفو إلى تشكيل تحالف دولي لمواجهة الجماعات المسلحة بمنطقة الساحل وبحيرة تشاد، على غرار التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي.
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