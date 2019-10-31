تركيا تقول إنها تجري محادثات مع #روسيا بشأن تسليم جنديا سوريا

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قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الخميس إن بلاده تجري محادثات مع روسيا بشأن تسليم 18 فردا يُعتقد أنهم من قوات الحكومة السورية وذلك بعد احتجازهم قرب مدينة رأس العين بشمال سوريا.
وكانت وزارة الدفاع التركية قالت يوم الثلاثاء إنه جرى احتجاز 18 فردا قرب رأس العين التي استهدفتها تركيا في هجومها على شمال شرق سوريا مضيفة أن القضية يجري تنسيقها مع مسؤولين روس.
وقالت المعارضة السورية المدعومة من تركيا يوم الثلاثاء إنها احتجزت عددا من جنود الجيش السوري قرب تل الهوى في ريف رأس العين.
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