أعربت ​وزارة الخارجية التركية​، عن إدانتها بشدّة "القرارات الّتي وافق عليها مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية الفرنسيان بشأن عمليّة "نبع السلام". ولفتت في بيان، تعليقًا على قرار ​البرلمان الفرنسي​ بشأن "نبع السلام"، إلى أنّه "يتّضح جيّدًا أنّ ​فرنسا​ الّتي تحاول إقامة دولة إرهابيّة في ​سوريا​، اتّخذت هذا القرار نتيجة خيبة أمل أُصيبت بها".

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كانت هذه تفاصيل خبر خارجية تركيا نددت بقرار برلمان فرنسا بشأن "نبع السلام": باريس تحاول إقامة دولة إرهابية بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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