هوك: سنواصل فرض عقوبات على إيران حتى تقبل التفاوض على اتفاق نووي جديد

أعلن المبعوث الأميركي الخاص بشأن ​إيران​ ​براين هوك​، "أنّنا سنواصل فرض العقوبات على إيران حتى تقبل التفاوض على اتفاق نووي جديد"، لافتًا إلى أنّ "خلال عام من العقوبات، هَوَت مبيعات إيران من 2.5 مليون برميل نفط إلى 120 ألفًا".

وأكّد في حديث تلفزيوني، أنّ "عقوباتنا على إيران هيبسبب سلوكها المزعزع في المنطقة، وقد تسبّبت في انهيار قطاع النفط فيها"، مبيّنًا أنّ "إيران استهدفت ​السعودية​ من الشمال، وتستهدفها من الجنوب عبر جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​)".وركّز على أنّ "نظام إيران ضعيف اقتصاديًّا اليوم بسبب العقوبات، مقارنةً مع وضعه قبل عامين".

وأوضح هوك "أنّنا نستهدف برنامج إيران الصاروخي الّذي يعدّ الأكبر في ​الشرق الأوسط​"، منوّهًا إلى "أنّنازدنا عدد قواتنا في السعودية بعد استهداف منشآت "​أرامكو​". وذكر "أنّنانتطلّع إلى خطوات عراقيّة باتجاه الابتعاد عن الاعتماد على إيران اقتصاديًّا،وأنّناأعلنّا تأسيس آلية مع بنوك ​سويسرا​ تسمح بتصدير مواد إنسانيّة وطبيّة لإيران".