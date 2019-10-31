أجرى الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​ اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ لمناقشة الاستعدادات لقمة صيغة نورماندى الرباعية، بشأن الوضع في ​أوكرانيا​.

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية في بيان لها أن "زيلينسكي أطلع المستشارة الألمانية على الوضع الأمنى في إقليم دونباس، وأشار إلى أهمية دور ألمانيا في دعم أوكرانيا".

من جانبها، أشارت ميركل الى أنها "تؤيد جهود أوكرانيا في العمل على إحلال ​السلام​ في إقليم دونباس، كما رحبت بالتقدم الذي تم إحرازه في فض الاشتباك بين ​القوات​ في مدينة زولوت الأوكرانية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أوكرانيا وميركل يناقشان هاتفيا الوضع في إقليم دونباس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.