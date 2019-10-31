أكّد الوزير السابق آلان حكيم أنّ "ملاءة القطاع المصرفي اللبناني لا تزال على مستواها العالمي، مع التزامها الكامل بمعايير "بازل 3". لذلك، فإنّ طريقة تعاطي المواطنين مع إعادة فتح المصارف ستكون مصيريّة، لإعطاء صورة عن صلابة القطاع المصرفي الّتي تعكس الثقة بالقطاع".
ودعا في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، الجميع إلى "عدم الإنجرار إلى الشائعات والتعاطي مع المصارف كما في الأيام العادية، لا سيما أنّ القطاع احتوى المخاطر والمشاكل الّتي عكستها الأيام الأخيرة في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر حكيم: لعدم الانجرار إلى الشائعات والتعاطي مع المصارف كما بالأيام العادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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