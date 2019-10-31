أشار الخبير الاقتصادي د. حسن العلي، في حديث خاص لموقع "الاقتصاد"، الى أن أزمة الدولار في لبنان مفتعلة، ولا علاقة لها بالثورة الحاصلة، بل كانت موجودا حتى قبل بدء الحراك؛ فمنذ حوالي ثلاثة أشهر، لم يكن متاحا تحويل الودائع من الليرة الى الدولار، وبالتالي فإن الأحداث الراهنة أدت فقط الى تفاقم هذه المشكلة الموجودة بالأساس.
وتوقع العلي أن "يتحسن سعر الصرف بعد عودة المصارف الى العمل، وخاصة في السوق الرديف".
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كانت هذه تفاصيل خبر د. العلي لـ"الاقتصاد": سيتحسن سعر الصرف بعد عودة المصارف الى العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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