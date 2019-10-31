النشرة: حالة من الهدوء تسود مدينة صيدا بظل استمرار إجراءات الجيش وعدم إقفال أي طريق

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأنّ "حالة من الهدوء تسود مدينة صيدا منذ ساعات الصباح الأولى، في ظلّ استمرار إجراءات الجيش اللبناني وتسيير الدوريات، حفاظًا على الأمن والاستقرار ومنعًا لقطع أي طريق".
ولفت إلى أنّ "اليوم الصيداوي قد تميّز بعدم إقفال أي طريق في المدينة وتحديدًا عند تقاطع "إيليا"، والبقاء في الساحات على مدار الساعة، للتعبير عن إصرار المحتجّين على مواصلة حراكهم حتّى تحقيق كامل مطالبهم، الّتي بدأت بإستقالة الحكومة وتنتهي باستعادة الاموال المنهوبة".
وأوضح أنّه "فيما فتحت المحال أبوابها في السوق التجاري، كما المؤسسات الرسمية، أقفلت المدارس الرسمية والخاصة والمصارف، وتحوّلت حديقة الناتوت عند تقاطع "إيليا" إلى مساحة للتعبير الحر، حيث نُظّمت حلقات نقاش وحوار عدّة".
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