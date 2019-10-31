الشيخ حسن اتصل برؤساء طوائف ومراجع للتشاور في التطورات

اجرى شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​ سلسلة اتصالات برؤساء طوائف روحية شملت البطريرك الماروني الكاردينال مار ​بشارة الراعي​، ومفتي ​الجمهورية​ اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ حيث تم التداول في الأوضاع العامة والتطورات الحاصلة في البلاد.

وكذلك أجرى اتصالا بنائب رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ علي الخطيب في الشأن ذاته. كما قدم له التعازي بالعلامة جعفر مرتضى.

وأجرى الشيخ حسن اتصالا بالمفتي الجعفري الممتاز ​الشيخ أحمد قبلان​ مطمئنا الى صحة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ ​عبد الأمير قبلان​.

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