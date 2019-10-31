حيا رئيس مكتب الإعلام القطري ل​حزب البعث العربي الإشتراكي​ ​محمد شاكر القواس​ حكمة ​رئيس الجمهورية​ ال​لبنان​ية ​ميشال عون​ في إدارة الملفات السياسية الوطنية والدستورية وصلابة مواقفه القومية وعمق رؤيته السياسية وبعد نظرته الإستراتيجية، مؤكدا وقوف الحزب وسائر الأحزاب و​القوى الوطنية​ الى جانبه للنهوض بلبنان من أزمته السياسية والإجتماعية والإقتصادية، والسير معاً في مواجهة ​الفساد​ والفاسدين والمتآمرين على لبنان ووحدته وأمنه الوطني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القواس حيا حكمة الرئيس عون في إدارة الملفات السياسية الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.