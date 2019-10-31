القواس حيا حكمة الرئيس عون في إدارة الملفات السياسية الوطنية

حيا رئيس مكتب الإعلام القطري لحزب البعث العربي الإشتراكي محمد شاكر القواس حكمة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في إدارة الملفات السياسية الوطنية والدستورية وصلابة مواقفه القومية وعمق رؤيته السياسية وبعد نظرته الإستراتيجية، مؤكدا وقوف الحزب وسائر الأحزاب والقوى الوطنية الى جانبه للنهوض بلبنان من أزمته السياسية والإجتماعية والإقتصادية، والسير معاً في مواجهة الفساد والفاسدين والمتآمرين على لبنان ووحدته وأمنه الوطني.
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