قناة 13 الاسرائيلية: إسقاط حوامة تابعة للجيش الإسرائيلي داخل لبنان

كشفت وسائل إعلام عبرية عن نجاح عناصر من "​حزب الله​" اللبناني بإسقاط حوامة (طائرة استطلاع) تابعة للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية. وبحسب ​القناة 13​ العبرية، فإن الحوامة الإسرائيلية تم اعتراضها ب​صاروخ​ مضاد من داخل الأراضي اللبنانية.

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