"ألفا": الأسعار الرسمية لبطاقات التشريج بكل فئاتها لا تزال على حالها

أعلنت شركة "ألفا"، بإدارة "أوراسكوم" للإتصالات، في بيان، أنّ "الأسعار الرسميّة لبطاقات إعادة التعبئة بكلّ فئاتها (التشريج) لا تزال على حالها".
وأحاطت الشركة، مشتركيها علمًا أنّ بـ"إمكانهم راهنًا إعادة تعبئة خطوطهم عبر موقع الشركة الإلكتروني "www.alfa.com.lb" أو عبر تطبيق "ألفا" أو من خلال أجهزة الصراف الآلي".
ولفتت إلى أنّه "يمكن الاطلاع على أسعار بطاقات التشريج عبر هذا الرابط:
"https://www.alfa.com.lb/ar/prepaid/recharge".
كما يمكن للمشتركين تنزيل تطبيق "ألفا"، عبر زيارة أحد الرابطين أدناه، وفقًا لنظام التشغيل الخاص بجهازهم الذكي:
"iOS https://alfamob.co/36e9hMj"
"Android https://alfamob.co/2Jwvons".
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