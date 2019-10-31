أعلن المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّه "تمّ رصد إطلاق نيران مضادة للطيران فوق منطقة ​لبنان​ باتجاه ​طائرة​ إسرائيلية بدون طيار"، لافتًا إلى أنّ "الطائرة لم تُصب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه طائرة إسرائيلية مسيرة لكن الطائرة لم تصب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.