شكرا لقرائتكم خبر عن 39 طلب مناقشة عامة أمام البرلمان الأحد لتحديد موعد لنظرها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، 3 جلسات عامة الأسبوع المقبل، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، ويتضمن جدول الأعمال النظر فى 39 طلب مناقشة عامة لتحديد موعد لمناقشتها، وهى كالتالى:

1. طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من الأحوزة العمرانية في القرى والمدن.

2. طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن نقص الأدوية والأجهزة الطبية بالمستشفيات وبعض الوحدات الصحية بمحافظة الاسكندرية.

3. طلب عن سياسة الحكومة بشأن تعيين خريجي كليات التربية والآداب الحاصلين على دبلوم تربية بالمدارس لسد العجز في أعداد المدرسين.

4. طلب عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بزراعة القطن وتطوير مصانع الغزل والنسيج وزيادة خطوط الانتاج بها والحفاظ على أصولها والعمالة بها.

5. طلب عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بمكونات منظومة التعليم من منشآت تعليمية ومعلمين.

6. طلب عن سياسة الحكومة بشأن عزوف الفلاحين عن تربية المواشي بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف.

7. طلب عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين، وعن عدم وجود أنشطة رياضية وفنية وثقافية بالمدارس.

8. طلب عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء كباري علوية أو أنفاق عند مزلقانات السكك الحديدية لتخفيف الازدحام المروري بمحافظة قنا.

9. طلب عن سياسة الحكومة بشأن تدني الخدمة الصحية بالمستشفيات على مستوى الجمهورية وخاصة بمحافظة قنا.

10. طلب عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بالمنشآت الرياضية بمحافظة قنا وتطويرها.

11. طلب عن سياسة الحكومة بشأن غلق مستشفى الرمد بمحافظة قنا.

12. طلب عن سياسة الحكومة بشأن انتشار الجريمة بين الأطفال والشباب في ظل غياب التوعية المدرسية وما أصاب المجتمع من خلل.

13. طلب عن سياسة الحكومة بشأن تطوير السكك الحديدية من محطات ومزلقانات.

14. طلب عن سياسة الحكومة بشأن إعادة بناء مستشفى أبو حماد العام.

15. طلب عن سياسة الحكومة بشأن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة لدعم الصناعة المصرية.

16. طلب عن سياسة الحكومة بشأن خفض الدين العام المحلي والخارجي والحد من الاقتراض.

17. طلب عن سياسة الحكومة بشأن رفع المعاناة عن أصحاب المعاشات وصرف العلاوات الخمس الصادر بها أحكام قضائية.

18. طلب عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار فواتير كهرباء الآبار في الوادي الجديد والتي يعجز الفلاحين عن سدادها مما أدى إلى بوار آلاف الأفدنة، وكذلك فواتير الاستهلاك المنزلي.

19. طلب عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة في المحليات والصحة والتربية والتعليم وكافة المصالح الحكومية.

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20. طلب عن سياسة الحكومة بشأن العاملين بنظام اليومية بمحافظة شمال سيناء.

21. طلب عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من المخططات العمرانية بالعديد من المحافظات.

22. طلب عن سياسة الحكومة بشأن مصير الأموال المحصلة في قانون التأمين الصحي الشامل الاجتماعي تحت بند "مصادر أخرى".

23. طلب عن سياسة الحكومة بشأن وضع العاملين بالجهاز الإداري للدولة على الصناديق الخاصة وليس لهم درجات مالية دائمة.

24. طلب عن سياسة الحكومة بشأن تسرب الأطباء من وزارة الصحة مما أدى إلى نقص حاد في التخصصات المختلفة لأطباء وزارة الصحة.

25. طلب عن سياسة الحكومة بشأن تحسين مناخ الاستثمار للشباب ومنحهم فرص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

26. طلب عن سياسة الحكومة بشأن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

27. طلب عن سياسة الحكومة بشأن محور تنمية قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها.

28. طلب عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع معدلات الزيادة السكانية.

29. طلب عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار.

30. طلب عن سياسة الحكومة بشأن تحسين جودة الهواء والقضاء على أسباب تلوثه.

31. طلب عن سياسة الحكومة بشأن عدم صرف معاشات تكافل وكرامة وايقاف الفيزا كارد الخاصة بهم لحين إعادة الكشف الطبي.

32. طلب عن سياسة الحكومة بشأن عدم السماح بالارتفاعات في بعض المدن والمراكز على خلاف البعض الأخر.

33. طلب عن سياسة الحكومة بشأن عدم انخفاض الأسعار رغم انخفاض سعر الصرف الأجنبي.

34. طلب عن سياسة الحكومة بشأن التواصل مع الشباب ودعم مراكز الشباب.

35. طلب عن سياسة الحكومة بشأن الاستغلال الأمثل لثرواتنا من البترول والغاز ومردود ذلك على المواطن المصري.

36. طلب عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة الفقر المائي.

37. طلب عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على مكانة القطن المصري.

38. طلب عن سياسة الحكومة بشأن إجراءات تثبيت المتعاقدين على الصناديق الخاصة على درجات ثابتة.

39. طلب عن سياسة الحكومة بشأن فتح آفاق رحبة للصناعة والتعدين في شبه جزيرة سيناء.