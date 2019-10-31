الأبلق يوقف إضرابه عن الطعام.. والعائلة: صار مجرد عظم يكسوه الجلد

كشفت مصادر من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الخميس، أن المعتقل على خلفية “حراك الريف”، ربيع الأبلق، رفع اليوم إضرابه عن الطعام.

وأوضحت ذات المصادر لـ”اليوم 24″، أن الأبلق لم يعلم الإدارة بخوضه للإضراب عن الطعام، غير أنه وجه اليوم رسالة إلى إدارة سجن طنجة، يخبرهم فيها أنه فك إضرابه عن الطعام.

وفي الوقت الذي تشبثت مندوبية السجون، بنفي خوض إضراب الأبلق عن الطعام، وتأكيد وفد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإضراب الأبلق، بررت ذات المصادر هذا التضارب بالقول إن “الأبلق امتنع عن الأكل قبيل وصول وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

وفي ذات السياق، قالت مصدر من عائلة الأبلق إن أمه زارته اليوم في سجن طنجة 2، مضيفة أنه “أوتي به إليها وهو على كرسي متحرك، وتؤكد أنه ذبل بالمرة، وصار مجرد عظم يكسوه الجلد، وحتى ذاك الجلد صار باهتا”، بحسب تعبير المصدر.

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وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أخبر عائلة الأبلق، أنه في حالة استمرار “الحال على ما هو عليه”، فإن ربيع الأبلق سينقل إلى المستشفى، دون مزيد من التفاصيل عن وضعه الصحي.

ونفت إدارة السجن المحلي طنجة 2 أن يكون المعتقل، ربيع الأبلق، المعتقل على خلفية حراك الريف، أنه قد دخل في إضراب عن الطعام، معتبرة أن ما نشر عن ذلك “أكاذيب لخدمة أجندة خاصة”.

وقالت الإدارة نفسها، في بيان توضيحي، إن الأبلق “لم يسبق له أن تقدم لها بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام”، مضيفة “أن النشاط اليومي للسجين المذكور يؤكد أن حالته الصحية عادية”.

يشار إلى أن عدد من الحقوقيين قد حذروا من خطورة تدهور الوضع الصحي لربيع الأبلق، بعد بلوغه أكثر من 40 يوما من الإضراب عن الطعام، كما طالبت منظمة مراسلون بلا حدود بتدخل عاجل لإنقاذ حياة الأبلق.