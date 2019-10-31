كاظم الساهر يغني “إلى متى” للمتظاهرين في العراق – فيديو

غنى الفنان العراقي كاظم الساهر أنشودة حب لبلاده، ونظم لها أبياتا من الشعر تعليقا على التظاهرات، التي يشهدها العراق، معربا عن أسفه لما آلت إليه الحال في بلاد الرافدين.

وكتب الساهر على تويتر “سلامٌ عليك على رافديك عراقَ القيم، فأنت مزارٌ وحبٌ ودارٌ لكـل الأمم، أصلي لأجلك في كل حين وأمسح عنك غبار السنين، لماذا أراك حبيبي حزين ويعصر قلبك هذا الألم.

وأطلق الساهر أغنية جديدة للعراق بعنوان “إلى متى”، استهلها بعبارات: “إلى متى يا والدي العراق إلى متى شمسك بركان وبدرك محاق؟”.

وتشهد العراق منذ أسابيع احتجاجات ضخمة، تطالب باستقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ومعالجة مشكل البطالة، ومحاربة الفساد.