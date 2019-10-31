جيرارد بيكي يؤكد استعداداه لمرافقة راموس إلى اليابان

أبدى جيرارد بيكي، مدافع فريق برشلونة الإسباني، والمنتخب الإسباني لكرة القدم، رغبته في المشاركة مع منتخب بلاده لاقل من 23 سنة في الألعاب الأولمبية، والتي سوف تقام، العام المقبل في العاصمة اليابانية طوكيو.

ونقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، اليوم الخميس، تصريحا لمدافع المنتتخب الإسباني، أكد فيه على استعداده من أجل خوض “الأولمبياد” القادم رفقة المنتخب، وصرح بهذا الخصوص قائلا: ” أرغب فعلا في ذلك، أريد أن أحقق كل الأمور في هذه الحياة”.

وبعد تأكيد مشاركته في “أولمبياد” طوكيو، سيكون بيكي هو الاعب المخضرم الثاني الذي يرغب في ذلك، وأكد مشاركته في هذا التظاهرة، بعد مدافع ريال مدريد وعميده، سيريجيو راموس.

ويسمح الاتحاد الدولي للعبة، لثلاثة لاعبين أكبر من 23 سنة، للمشاركة في هذه التظاهرة.