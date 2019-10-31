إقبال كبير على تذاكر “الديربي” وتوقعات بنفاذها بعد ساعات قليلة

شهدت عملية بيع تذاكر مباراة “الديربي” التي ستجمع بين الغريمين التقليديين، الرجاء والوداد البيضاويين، صبيحة اليوم الخميس، إقبالا كبيرا من طرف جماهير الدار البيضاء، وذلك منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم.

وعرفت نقاط بيع تذاكر “الديربي”، سواء تلك المخصصة لجماهير الرجاء، أو تلك المخصصة لأنصار الفريق الأحمر، حركية غير عادية من طرف الآلاف من الأنصار الذين تجمهورا منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم/ بل منهم من قضى الليلية هناك، من أجل الحصول على التذاكر ومتابعة واحدة من أكثر مباريات “الديربي” إثارة.

وانطلقت عملية التذاكر، صبيحة اليوم الخميس، ومن المرتقب أن تنتهي جمعيها، في الساعات القليلة المقبلة، نظرا لهذا الإقبال الكبير.

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ومن المرتقب أن تعرف هذه المباراة، حضور 45 ألف مناصر، 32 ألف منهم سيدخلون بلواسطة التذاكر، و13 ألف سيلجون مدرجات ملعب محمد الخامس، بواسطة تذاكر الإنخراط.

وسيلتقي قطبا الدار البيضاء، في “ديربي” جديد، يوم السبت المقبل، في إطار ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية.