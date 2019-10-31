ربع نهائي الأندية الإنجليزية: قرعة سهلة لمانشستر سيتي ويونايتد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفرزت قرعة الدور ربع النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في كرة القدم لقاء تاريخيا لكولشيستر من الدرجة الرابعة أمام مانشستر يونايتد، في حين سيلتقي ليفربول بطل أوروبا ومتصدر الدوري أستون فيلا.

وكان كولشيستر، الأدنى تصنيفا بين الأندية الثمانية المتبقية في المسابقة، قد خسر مرتين أمام يونايتد: صفر-1 في الدور الخامس من مسابقة الكأس لموسم 1979، وصفر-2 في الدور الثالث من كأس الرابطة لموسم 1984.

وإثر إبعاده توتنهام في الدور الثالث بركلات الترجيح، يفتش النادي المتواضع عن تحقيق مفاجأة مدوية بإخراج يونايتد في ملعبه "أولد ترافورد".

وصرح رئيسه، روبي كاولينغ، لشبكة "بي بي سي" أن "الجميع سعيد بهذه القرعة. تمارس كرة القدم لتعيش أياما مماثلة. سنستمتع في كل دقيقة".

ويواجه مانشستر سيتي حامل اللقب مضيفه أوكسفورد يونايتد من الدرجة الثالثة والذي أقصى مانشستر يونايتد من الدور الرابع لنسخة 1984. وفي لقاءين بين أندية البريميرليغ، يلعب أستون فيلا مع متصدر الدوري ليفربول، وإيفرتون مع ضيفه ليستر سيتي.

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وإثر الفوز المثير على أرسنال بركلات الترجيح بعد تعادلهما 5-5، هدد الألماني، يورغن كلوب، مدرب ليفربول بالتوقف عن خوض المسابقة بسبب مشاركة "الحمر" في كاس العالم للأندية في قطر.

وصرح كلوب أنه "إذا لم يجدوا لنا موعدا مناسبا، وليس الساعة الثالثة بعد منتصف الليل يوم عيد الميلاد، فلن نلعب (...) يتأهل الفريق الخصم أو أرسنال".

ويخوض ليفربول نصف نهائي البطولة العالمية في 18 كانون الأول/ ديسمبر، علما بأن مباراته في ربع نهائي كأس الرابطة مبرمجة في الأسبوع عينه.

وأصدر منظمو البطولة بيانا بأنهم يتناقشون مع ليفربول على موعد بديل، وقالوا إنه "تخوض الرابطة مناقشات مع ليفربول لتحديد موعد بديل نظرا لمشاركته في كاس العالم للأندية".