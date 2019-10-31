شكرا لقرائتكم خبر عن "كيار" يتراجع إلى عاصفة مدارية و "مها" تتحول إعصاراً صباح الجمعة المقبلة والان مع التفاصيل
تراجع الإعصار المداري "كيار"إلى عاصفة مدارية في غرب بحر العرب فيما تشكلت في جنوب شرق بحر العرب العاصفة المدارية"مها".
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن تستمر العاصفة المدارية "كيار" بالتحرك جنوب غرب باتجاه جنوب غرب بحر العرب، حيث يتراجع إلى منخفض مداري ابتداءً من ليل الخميس، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه 40 - 50 كم/س..بينما تستمر العاصفة المدارية "مها" بالتحرك شمال غرب باتجاه وسط بحر العرب، و تتعمق لتصبح إعصاراً مدارياً من الدرجة الأولى في الصباح الباكر من يوم الجمعة.
و ذكر المركز أن الإعصار المداري "كيار" يتراجع إلى عاصفة مدارية في غرب بحر العرب وموقعها عند خط عرض 18.1 درجة شمالاً وخط طول 60.1 درجة شرقاً وبسرعة 13 كم/س، وتقدر سرعة الرياح حول مركزها 80 - 90 كم/س.. كما تشكلت في جنوب شرق بحر العرب عاصفة مدارية "مها"، عند خط عرض 11.8 شمالاً و خط طول 72.6 شرقاً، وتقدر سرعة الرياح حول مركزها 90 – 100 كم/س.
كانت هذه تفاصيل خبر "كيار" يتراجع إلى عاصفة مدارية و "مها" تتحول إعصاراً صباح الجمعة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.