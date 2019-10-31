شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. اختتام أولى دورات تدريب النحالين بمديرية القطن بحضرموت والان مع التفاصيل

اختتمت اليوم بمديرية القطن بحضرموت دورة تدريبية ضمن خمس دورات مماثلة في مجال الإدارة الحديثة للمناحل تستهدف 150 من مربيي النحل بمناطق مختلفة بالمديرية وتستمر من 29 اكتوبر إلى الـ 13نوفمبر في إطار برنامج اليمن للاستقرار والتكافل الاقتصادي مكتب بالمكلا وبالتنسيق مع مكتب الزراعة والري بالوادي والصحراء .

وتلقى 30 متدربا من مديرية القطن في الدورة، معارف تهدف إلى إكسابهم مهارات حديثة لزيادة إنتاج العسل وتحسين سبل العيش للنحالين ،وكيفية استخدام أساليب الإدارة الحديثة للمناحل التي تعتبر الأكثر جودة والأكثر سهولة للتعامل معها.