شكرا لقرائتكم قائد قسد: أنقرة لم تلتزم باتفاق وقف النار المبرم مع واشنطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالب قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأميركية بأن توفي بالتزاماتها وتقوم بواجبها تجاه قوات الاحتلال التركي التي لم تلتزم باتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة مع واشنطن.

وقال قائد قوات سوريا الديمقراطية في تدوينة نشرها عبر "تويتر"، إن قواته مستمرة في حربها، لافتا إلى أن تركيا والمجموعات المتطرفة التابعة لها بدأت باحتلال القرى المسيحية وتحاول اقتحام بلدة تل تمر ذات الغالبية الأشورية المهددة بالإبادة.

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وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أكد أن قوات سوريا الديمقراطية استعادت السيطرة على 5 قرى من الاحتلال التركي والفصائل المسلحة التابعة له، وهي رجلة وأبو رأسين والحمرا والمناخ والسيباطية والقاسمية الواقعة على محور تل تمر وأبو رأسين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان حدث اندلاع اشتباكات بعد منتصف الليل في محيط قرية شركراك بالقرب من عين عيسى، حيث هاجمت الفصائل الموالية لتركيا مواقع قوات قسد، ما أسفر عن مقتل 8 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا بعد وقوعهم في منطقة ألغام.

فيما لقي 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 10 آخرون بجروح متفاوتة جراء انفجار سيارة مفخخة في أحد الأسواق بمدينة عفرين الواقعة في ريف حلب شمالي البلاد.