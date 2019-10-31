’’اللي يزعل يتفلق‘‘.. السيسي يوجه رسالة حادة

كتب: ضياء السقا

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين بعدم الالتفاف للشائعات، التي تهدف للحرب على الدولة المصرية، وأن يعملوا من أجل الله والوطن.

وقال السيسى، خلال افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3: "بشكر القائمين على المشاريع القومية المختلفة.. احنا هنشتغل، وفيه افتتاحات كثيرة الفترة الماضية.. وهنفتتح كل مشاريعنا على طول .. طيب واللي هيزعل!.. يتفلق".

وأضاف: "مش هانسيبهم يؤذوا الروح المعنوية للمصريين ويخوفوهم.. اقفوا لأجل خاطر بلدكم وأبناءكم وأحفادكم وواجهوا مش لصالح حد لاجل خاطر ربنا والحق وأولادنا وأحفادنا محدش يكسر ويشككهم.. وارجوا أن إحنا نبقى منتبيهن للى بيحصل فى المنطقة كلها".

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كان الرئيس السيسي، قد افتتح صباح الخميس، مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم ٣ التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة ومصنع فوق أكسيد الهيدروجين.

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