النشرة: الدوائر والمؤسسات الحكومية فتحت أبوابها في حاصبيا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، ان "الدوائر والمؤسسات الحكومية فتحت أبوابها في حاصبيا وبدأ الموظفون بمزاولة أعمالهم لتسيير امور المواطنين، وذلك بعد أن تمكنت ​القوى الأمنية​ من جيش وقوى امن داخلي من إقناع المحتجين بفك اعتصامهم من أمام المبنى الذي يضم الدوائر والمؤسسات الحكومية وسط حاصبيا".

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