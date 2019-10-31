مفتي بعلبك الهرمل: لحكومة متخصصة بعيدة عن الاحزاب برئاسة الحريري

رحب مفتي ​بعلبك الهرمل​ الشيخ خالد الصلح في تصريح بـ"الموقف الوطني لرئيس ​الحكومة​ المستقيل ​سعد الحريري​ عبر تقديم استقالته للشعب"، معتبرا أن "الاستقالة تشكل صدمة إيجابية كبيرة في النظام ال​لبنان​ي".

ورأى أن "هذه الاستقالة جاءت بموقف عظيم اتخذه الحريري نزولا عند رغبة اللبنانين وتنفيسا للاحتقان الداخلي الشعبوي في أنحاء الوطن، ومنعا لانزلاقه في الهاوية".

ولفت الى أن "هذه الخطوة تضع جميع المسؤولين أمام مسؤولياتهم الدستورية والوطنية في حماية السلم الاهلي وحفظ كرامة اللبنانين، الذين صمدوا في حراكهم الشعبي على مدى أسبوعين وتعبيرهم عن حاجاتهم وحقوقهم بطريقة سلمية".

ووجه تحية تقدير ل​قيادة الجيش​ ضباط وعناصر و​الاجهزة الامنية​ "لقيامهم بحماية المتظاهرين وتعاملهم بحزم مع المخربين والمخلين بالاملاك العامة والخاصة".

وطالب بـ "الإسراع في إعادة تشكيل حكومة برئاسة الحريري، متخصصة بعيدة عن الاحزاب، من ذوي الكفاءة والنزاهة، وتقديم التضحيات في سبيل سلامة الوطن ومطالب المواطنين، وذلك لإيجاد حلول تتماشى مع مطالب الشعب تخرج لبنان من الأزمات والمآزق".

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