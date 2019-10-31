حب الله التقى وفدا قياديا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

التقى مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله ​حسن حب الله​ وفدا قياديا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وجرى البحث في الاوضاع الحياتية والاقتصادية الصعبة للاجئين الفلسطينيين في ​المخيمات​ خصوصاً بعد تقليص التقديمات من قبل ​الأنروا​.

وأكد المجتمعون تأييدهم للحراك الشعبي المعيشي والحفاظ على وحدة العيش المشترك والابتعاد عن إثارة النعرات الطائفية والمذهبية .