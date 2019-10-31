حب الله التقى وفدا قياديا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

التقى مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله حسن حب الله وفدا قياديا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وجرى البحث في الاوضاع الحياتية والاقتصادية الصعبة للاجئين الفلسطينيين في المخيمات خصوصاً بعد تقليص التقديمات من قبل الأنروا.
وأكد المجتمعون تأييدهم للحراك الشعبي المعيشي والحفاظ على وحدة العيش المشترك والابتعاد عن إثارة النعرات الطائفية والمذهبية .
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