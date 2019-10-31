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حب الله التقى وفدا قياديا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

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التقى مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله ​حسن حب الله​ وفدا قياديا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وجرى البحث في الاوضاع الحياتية والاقتصادية الصعبة للاجئين الفلسطينيين في ​المخيمات​ خصوصاً بعد تقليص التقديمات من قبل ​الأنروا​.

وأكد المجتمعون تأييدهم للحراك الشعبي المعيشي والحفاظ على وحدة العيش المشترك والابتعاد عن إثارة النعرات الطائفية والمذهبية .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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