الحريري استقبلت سوسان ووفودا متضامنة مع الرئيس الحريري

استقبلت رئيسة كتلة "المستقبل" النيابية النائبة ​بهية الحريري​، في ​مجدليون​، مفتي صيدا وأقضيتها ​الشيخ سليم سوسان​، في حضور رئيس ​جمعية تجار صيدا وضواحيها​ ​علي الشريف​، شفيق الحريري، عدنان الزيباوي، المهندس يوسف النقيب، منسق دائرة صيدا في "​تيار المستقبل​" امين الحريري، وتم البحث في الأوضاع الراهنة والشأن الصيداوي.

كما التقت الحريري المدير الاقليمي ل​أمن الدولة​ في ​الجنوب​ العميد نواف الحسن، حيث كان عرض للأوضاع العامة و​الوضع الأمني​.

وكانت الحريري التقت وفدا من ​مخاتير صيدا​ في زيارة تضامنية مع رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​، وكان اللقاء مناسبة للتداول في المستجدات على الساحة الداخلية والأوضاع في ​مدينة صيدا​.

واستقبلت الحريري منسق عام "تيار المستقبل" في الجنوب الدكتور ​ناصر حمود​ في حضور عضو المكتب السياسي للتيار الدكتور محمد كجك ووفودا من عائلات صيدا ووفدا من اهالي موقوفي ​احداث عبرا​.

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