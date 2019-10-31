نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع: اعتداءات غير مبررة في حق اعلاميين ونناشد الاجهزة الامنية حماية الزملاء

اعتبر مجلس نقابة العاملين في ​الاعلام المرئي والمسموع​ ان "الاعتداءات غير المبررة في حق بعض ​وسائل الاعلام​ والزملاء الاعلاميين من قبل عناصر غير مسؤولة تسعى الى حرف مسار الحركة الاحتجاجية التي اندلعت نتيجة السياسات الاقتصادية التي انهكت البلاد والعباد منذ ثلاثة عقود".

واشار المجلس في بيان، الى انه "في الوقت الذي نجدد فيه دعمنا للمطالب المحقة التي يطالب بها المتظاهرون، فإننا نناشد أهلنا وشعبنا التواق إلى حياة افضل نبذ وإدانة كل من يتعرض الى اي وسيلة اعلامية. كما نناشد ​الاجهزة الامنية​ بضرورة حماية الزملاء الاعلاميين اثناء تأديتهم لمهامهم واعتبار ذلك من ابسط الحقوق الانسانية والقانونية التى كفلتها وتكفلها القوانين والشرائع".

وشجب البيان "هذه التصرفات غير المسؤولة والمدانة في حق بعض وسائل الاعلام والعاملين فيها واعتبار الذين يقومون بها عناصر دخيلة على ​الحراك الشعبي​ ولا ينتمون الى المنتفضين وأهدافهم النبيلة".

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