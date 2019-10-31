السيد: الحريري استقال طوعا وحرّك شارعه ليضمن عودته ولا مفر من تشكيل حكومة للناس

لفت النائب جميل السيد، إلى أنّ "رئيس الوزراء سعد الحريري استقال طوعًا وحرّك شارعه ليضمن عودته، وشركاءه بالسلطة استخدموا شوارعهم أيضًا"، منوّهًا إلى أنّها "رسائل لبعضهم البعض وللناس، كُلٌّ على طريقته وأسبابه، و"ما حدا أحسن من حدا".
وسأل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "وبعدين؟" لا مفرّ من تشكيل حكومة للناس وليس تجريب المُجَرَّب"، مركّزًا على أنّ "الحلول لا يصنعها وسطاء فاسدون أو مستوْزرون".
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