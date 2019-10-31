مبارك: ايها الشباب لا تجعلوا من انفسكم حطب الثورة الذي يحترق ليحقق الاغراب مآربهم

اعتبر ​الاب كميل مبارك انه "عندما يستفيق كثيرٌ من المتظاهرين انهم منقادون خلف مجموعات لا تعنيها مطالبهم المُحِقّة ولا تعنيها اي حكومة لا سياسية ولا تكنوقراطية انما يعنيهم خراب البلد كما خُرِب العراق وليبيا وسوريا، ربّما يندمون على كل لحظة امضوها في الشارع، ولكن الندم حينها لن ينفع فيبدؤون بالهجرة"، مضيفا:"ايها الشباب لا تجعلوا من انفسكم حطب ​الثورة​ الذي يحترق ليحقق الاغراب المتلاعبون بكم مآربهم".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي اعتبر مبارك انه "اذا تحقق حلم المتآمرين على وطنكم سوف يختفي لبنانكم من الوجود ليصبح وطن الاغراب من لاجئين فلسطينيين ونازحين سوريين وتصبحون انتم على ابواب السفارات تشحذون فيزا لاي ارض تهاجرون اليها"، وتوجه الى الشباب بالقول:"مطالبكم المحقة العادلة ومحاسبة الفاسدين لا تعني اطلاقًا مَن يتلاعب بكم ويرميكم في وجه العاصفة ويستعمل احلامكم بوطن مزدهر لكي يصل الى اهدافه الهدامة ارضاءً لاعدائكم ولمن ينهب ثروات الشرق الاوسط ويشرّد شعبه، وثورتكم على الظلم والقهر والنهب مُحِقّة ومشروعة، فلا تسمحوا للمتآمرين عليكم ان يشوّهوها بأهدافهم الهدّامة، ولا تسمحوا للعدوا أن يستفيد من غضبكم ليقضي عليكم قبل ان تقضوا انتم على الفاسدين الذين اغرقوا البلاد بالديون".

وتابع مبارك:"ايها الشباب سوف يعدكم المتآمرون عليكم بتحقيق مطالبكم وبالوطن الذي تحلمون به، ولكنهم سيزرعون بينكم ارهابيين مجرمين يخرّبون ويقتلون منكم ولا احد يحاسبهم ، احذروا وكونوا متيقظين ولا تسمحوا للمندسين ان ينجحوا في خطتهم بل قاوموهم واطردوهم".