قتيلان نتيجة صدامات في بوليفيا بين أنصار الرئيس موراليس ومعارضيه

نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر رسمي، إعلانه "مقتل شخصين في سانتا كروز بشرق ​بوليفيا​، خلال صدامات بين أنصار ومعارضي الرئيس إيفو موراليس"، الّذي يؤكّد فوزه في الانتخابات الأخيرة.

ولفت وزير الدفاع البوليفي خافيير زاباليتا، في تصريح صحافي، ردًّا على سؤال حول مقتل الشخصين، إلى أنّ "الحقيقة هي أنّنا خسرنا أرواحًا بشريّة، وهذا لا يمكن تعويضه".

وسيبدأ مراقبون دوليّون من منظمة الدول الأميركية اليوم، تحقيقًا في نتائج ​الانتخابات الرئاسية​، على اثر إعادة انتخاب موراليس الّذي يحكم البلاد منذ 2006، من الدورة الأولى.